Pugilato l’Italia alla World Boxing Cup in Brasile | 12 azzurri in gara a Foz do Iguaçu dal 20 al 26 aprile

L’Italia partecipa alla World Boxing Cup in Brasile, con dodici atleti pronti a competere a Foz do Iguaçu dal 20 al 26 aprile. La squadra è composta da otto uomini e quattro donne, che alloggiano all’Al Rafain Palace Hotel. La competizione rappresenta la prima tappa di un torneo internazionale nel quale gli atleti italiani si sfideranno in varie categorie di peso.

Al Rafain Palace Hotel la prima tappa del torneo internazionale con 8 uomini e 4 donne della spedizione italiana. Oggi il Match Day 1 con Saraiello, Gemini, Baldassi, Malanga, Tumminello e Chime. Finalissime il 26 aprile Foz do Iguaçu, in Brasile, è la sede della prima tappa della World Boxing Cup 2026, in programma dal 20 al 26 aprile al Rafain Palace Hotel. L’Italia si presenta con una spedizione di 8 atleti Elite maschili e 4 azzurre Elite femminili, guidati dallo staff tecnico capitanato dal DT Giovanni De Carolis e dal Responsabile Tecnico Clemente Russo. Elite femminile: Martina Vassallo (51 kg, Zeus Boxing Team), Rebecca Nicoli (60 kg, Fiamme Oro), Chiara Saraiello (70 kg, Sez.🔗 Leggi su Sportface.it

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