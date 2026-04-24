De Sciglio ammette | Futuro? Mi piacerebbe ripartire dall’estero Milan Juve sarà una partita super tirata

Il calciatore ha dichiarato di essere interessato a tornare a giocare all’estero in futuro. Ha anche commentato la prossima partita tra il suo attuale club e la squadra rivale, definendola molto combattuta. La sua preferenza per un’esperienza internazionale e le aspettative per la sfida sono state espresse durante un'intervista recente. La partita tra le due formazioni è considerata un evento di grande interesse per gli appassionati di calcio.

Tonali, niente Manchester City: l’ex Milan vuole tornare in Serie A! Ecco chi può comprarlo Manu Koné Inter, nuovo sì ai nerazzurri! Pronto l’assalto alla Roma: così Chivu immagina il nuovo centrocampo Pellegrini Roma, l’addio di Ranieri cambia tutto! Rinnovo in vista? Occhio a cosa può accadere in estate Mercato Milan, occhio a Jashari! Lo svizzero finisce nel mirino della Juve: la richiesta di Spalletti Tonali, niente Manchester City: l’ex Milan vuole tornare in Serie A! Ecco chi può comprarlo Conferenza stampa Fabregas pre Genoa Como: «Douvikas sta bene, De Rossi sta facendo un grandissimo lavoro! Dopo il KO con l’Inter ho dormito sereno» Lecce, Di Francesco alla vigilia del Verona: «Camarda un jolly per il finale di stagione».🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - De Sciglio ammette: «Futuro? Mi piacerebbe ripartire dall’estero. Milan Juve sarà una partita super tirata» Notizie correlate Leggi anche: Ex Milan, De Sciglio: “Al Milan ero diventato il capro espiatorio. Da Montella mi sono sentito usato” Juventus, De Sciglio “Mi voleva il Liverpool, ho scelto la Juve”In un intervista al Corriere della Sera, Mattia De Sciglio si è raccontato tra il rapporto con Allegri e gli anni in bianconero. Panoramica sull’argomento Calciomercato, De Sciglio Juventus? Concentrato sul MilanIn questo momento, ma era cosi’ anche in estate, sono concentrato su questa maglia. In un’intervista pubblicata oggi sulle pagine de ‘La Gazzetta dello Sport’, Matteo De Sciglio risponde cosi’ ai ... affaritaliani.it De Sciglio svela: Mi voleva il Liverpool, ho scelto la Juve. Milan? Al minimo errore...Una carriera nata nelle giovanili del Milan, il salto in prima squadra nel 2011 tra difficoltà, il racconto sul rapporto con Max Allegri e i trofei vinti con la maglia della Juventus, con ... tuttomercatoweb.com