In un’intervista il calciatore ha parlato del rapporto con l’allenatore e della prossima sfida contro la Juventus. Ha commentato la difficoltà nel valutare quale delle due squadre sia in miglior forma. Inoltre, ha menzionato quali rinforzi sarebbero utili per il Milan per affrontare al meglio il resto della stagione. Il discorso si è concentrato sugli aspetti tecnici e sulle strategie di mercato della squadra rossonera.

Mattia De Sciglio, ex giocatore del Milan, attualmente svincolato, è tornato a parlare dei suoi anni in rossonero in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Calcio Unplugged'. Il terzino classe 1992 ha anche analizzato i possibili temi della sfida contro la Juventus, grazie al suo punto di vista privilegiato da doppio ex della gara. Di seguito, le sue dichiarazioni. Sul suo futuro: "Mi piacerebbe fare un'altra esperienza all'estero, per far vivere una nuova esperienza a mia moglie e alle mie bimbe piccole. A Lione è stato bellissimo, il campionato era molto divertente. Oggi faccio fatica a vedere le partite perché soffro".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Sciglio: “Milan-Juve? Difficile dire chi stia facendo meglio. Ecco di quali rinforzi ha bisogno Allegri”

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