De Sciglio rivela | Per la Juve ho rifiutato il Liverpool non sono il ‘figlioccio’ di Allegri Avrei potuto giocare all’Inter il Milan un sogno

Mattia De Sciglio rompe il silenzio e racconta cosa avrebbe scelto nella sua carriera. L’ex difensore di Juventus, Milan ed Empoli rivela di aver rifiutato il Liverpool per la Juve e di non essere il ‘figlioccio’ di Allegri. Spiega anche di aver avuto l’opportunità di giocare all’Inter, ma il suo sogno era il Milan. Ora che è svincolato, si apre uno spiraglio per il futuro.

De Sciglio torna a parlare della sua esperienza alla Juve e spara a zero contro alcune decisioni della società.

