Mattia De Sciglio torna a parlare del suo passato al Milan. L’ex terzino racconta di aver sentito di essere diventato il capro espiatorio e di aver avuto la sensazione di essere usato da Montella. Le sue parole fanno luce su qualche lato nascosto di quei momenti difficili in rossonero.

Mattia De Sciglio ha vestito la maglia del Milan per sei stagioni. Dopo una lunga trafila nelle giovanili, ha giocato in prima squadra dal 2012 al 2017, prima di essere ceduto alla Juventus. A lanciarlo è stato proprio Massimiliano Allegri, che lo ha fatto esordire in Serie A il 10 aprile 2012 nel match contro il Chievo. Dopo l'esperienza all'Empoli il terzino italiano è al momento svincolato, ma non sembra ancora avere intenzione di appendere gli scarpini al chiodo: "Mi sto allenando ogni giorno per farmi trovare pronto". In una lunga intervista al 'Corriere della Sera' ha parlato del suo passato in rossonero, toccando diversi temi interessanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, De Sciglio: “Al Milan ero diventato il capro espiatorio. Da Montella mi sono sentito usato”

Approfondimenti su De Sciglio Milan

Jonathan Kashanian commenta il caso Signorini, evidenziando come sia stato utilizzato da Corona come capro espiatorio.

Mattia De Sciglio rompe il silenzio e racconta cosa avrebbe scelto nella sua carriera.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su De Sciglio Milan

Argomenti discussi: De Sciglio: Da Montella mi sono sentito usato, al Milan anche uscire a cena mi sembrava sbagliato. Per la Juve dissi no al Liverpool; Chi sono i terzini destri svincolati. Karsdorp, De Sciglio e altri nomi; Napoli, un’occasione dagli svincolati potrebbe aiutare Conte nell’emergenza infortuni?.

L’ex difensore di Juventus, Milan ed Empoli, Mattia De Sciglio, rivela alcuni retroscena legati alla propria carriera personaleL’ex difensore di Juventus, Milan ed Empoli, Mattia De Sciglio, rivela alcuni retroscena legati alla propria carriera personale Attualmente svincolato, l’ex difensore di Juventus, Milan ed Empoli, Mat ... calcionews24.com

De Sciglio: Da Montella mi sono sentito usato, al Milan non sorridevo più. Per la Juventus ho detto no al LiverpoolL'ex difensore di Milan e Juventus si racconta in una lunga intervista. msn.com

Ex Milan, De Sciglio: «In rossonero la fine del mio ciclo è stato un incubo. Sono molto legato ad Allegri, con Montella…» x.com

«DE SCIGLIO A CUORE APERTO: "DA TIFOSO ROSSONERO A CAPRO ESPIATORIO, IL MIO SOGNO MILAN DIVENTÒ UN INCUBO!"» #DeSciglio #Milan #Allegri #CorriereDellaSera #Inter #SanSiro - facebook.com facebook