juventus de sciglio mi voleva il liverpool ho scelto la juve

Mattia De Sciglio rivela di aver ricevuto un’offerta dal Liverpool, ma ha scelto di restare alla Juventus. In un’intervista al Corriere della Sera, il difensore si è aperto sul suo percorso in bianconero, parlando anche del rapporto con Allegri e delle decisioni prese nel corso della sua carriera.

In un intervista al Corriere della Sera, Mattia De Sciglio si è raccontato tra il rapporto con Allegri e gli anni in bianconero. De sciglio sul suo approdo in bianconero Mattia De Sciglio ha parlato del suo  trasferimento alla Juventus, dove ha ritrovato Massimiliano Allegri. «Mi voleva anche il Liverpool, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

