Domani sera, la Roma affronta la Juventus in un big match che rappresenta un momento chiave della stagione. La squadra capitolina cerca di sfatare un tabù e ottenere una vittoria contro l’avversario torinese. La partita si svolgerà allo stadio Olimpico e vedrà in campo le formazioni ufficiali, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo I big match per una squadra in crescita come la Roma diventano fondamentali per cominciare a diventare una squadra di alta classifica La gara di domani sera contro la Juventus, per la Roma non è solo una partita fondamentale che ci dirà tanto sul destino europeo dei giallorossi, ma è per la squadra di Gasperini la possibilità di sfatare finalmente il tabù big match che quest’anno recita 1 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte negli ultimi 8 precedenti con le squadre di alta classifica. Domani la possibilità di invertire la marcia con una Juventus poco brillante, e che nelle ultime partite ha fatto capire quanto sia difficile giocare con dei ragazzi al momento non ancora pronti e rodati per fare il vero e proprio salto di qualità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, contro la Juve per sfatare il tabù big match

Roma, l’incubo dei big match: Gasperini sfida il Napoli per sfatare il tabùIl fantasma dei grandi appuntamenti torna a scuotere le mura di Trigoria proprio alla vigilia della spedizione verso il Diego Armando Maradona.

Leggi anche: Roma, Dybala ritrova la Juventus: l’argentino contro i bianconeri deve ormai sfatare un tabù. I dettagli

JUVENTUS-ROMA Chi vincerà#juventus #asroma #roma #juve #dybala #calcio #inter #soccer #vs #ucl

Aggiornamenti e notizie su Roma.

Temi più discussi: Roma-Juve, la probabile formazione: Koopmeiners in pole e un Bremer in più per Spalletti; Il grande ex Dybala ma anche Hermoso e Soulé: chi ci sarà e chi no contro la Juve; Serie A | I precedenti di Roma-Juventus; Roma-Juventus: probabili formazioni e statistiche.

Dybala contro la Juve: Roma, le scelte di Gasperini. C’è un grande assenteBig match all'Olimpico, in palio punti pesanti per la corsa al piazzamento Champions: il responso sulle condizioni della 'Joya' ma non solo ... tuttosport.com

Pagina 2 | Roma-Juve, la probabile formazione: Koopmeiners in pole e un Bremer in più per Spalletti6lòu000eW&?Qu001f6?ld?a?L?e?;]?J2u0015???d??T?`u0011I??X??n?c?u0010f?u000b?ey?Ju0007rb@?C??B??? u0011??@u0007u0005u00038T8P?Z?fZ??*u0016u0014u0012u0012?u000f!u0015fu0018? (???u0007ru0004u001e?Qu0018u ... tuttosport.com

Secondo #Biasin, la differenza tra Roma e Juve non è la classifica, ma la psicologia: «Se una squadra viene da un mese difficile e rischia la "depressione" in caso di ko, l'altra ha certezze e risultati positivi che le permettono di gestire meglio l'errore». #Rom x.com

Giorgia Cardinaletti, casa nel cuore di Roma (ma il rifugio sicuro è nelle Marche): dall'ex Cesare Cremonini alla sorpresa di Carlo Conti - facebook.com facebook