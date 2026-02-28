Roma contro la Juve per sfatare il tabù big match
Domani sera, la Roma affronta la Juventus in un big match che rappresenta un momento chiave della stagione. La squadra capitolina cerca di sfatare un tabù e ottenere una vittoria contro l’avversario torinese. La partita si svolgerà allo stadio Olimpico e vedrà in campo le formazioni ufficiali, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti.
I big match per una squadra in crescita come la Roma diventano fondamentali per cominciare a diventare una squadra di alta classifica La gara di domani sera contro la Juventus, per la Roma non è solo una partita fondamentale che ci dirà tanto sul destino europeo dei giallorossi, ma è per la squadra di Gasperini la possibilità di sfatare finalmente il tabù big match che quest'anno recita 1 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte negli ultimi 8 precedenti con le squadre di alta classifica. Domani la possibilità di invertire la marcia con una Juventus poco brillante, e che nelle ultime partite ha fatto capire quanto sia difficile giocare con dei ragazzi al momento non ancora pronti e rodati per fare il vero e proprio salto di qualità.
Roma, l’incubo dei big match: Gasperini sfida il Napoli per sfatare il tabùIl fantasma dei grandi appuntamenti torna a scuotere le mura di Trigoria proprio alla vigilia della spedizione verso il Diego Armando Maradona.
JUVENTUS-ROMA Chi vincerà#juventus #asroma #roma #juve #dybala #calcio #inter #soccer #vs #ucl
Secondo #Biasin, la differenza tra Roma e Juve non è la classifica, ma la psicologia: «Se una squadra viene da un mese difficile e rischia la "depressione" in caso di ko, l'altra ha certezze e risultati positivi che le permettono di gestire meglio l'errore». #Rom x.com
