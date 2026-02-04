Olimpiadi Dominik Paris vuole sfatare il tabù medaglia

Dominik Paris si prepara a scendere in pista a Milano-Cortina. L’atleta italiano ha deciso di affrontare le sue prime Olimpiadi con l’obiettivo di rompere il suo tabù personale: nessuna medaglia olimpica ancora al suo palmarès. Il campione azzurro si dice concentrato e determinato a fare bene, sfidando le aspettative e puntando tutto sulle piste italiane.

Paris pronto al debutto a Milano-Cortina per sfatare il suo personale tabù con le medaglie olimpiche. E' vero, la caviglia sinistra è gonfia da più di due mesi, ma Dominik sta fingendo di non accorgersene. Il sorriso è quello di sempre e c'è quella luce negli occhi che dice una cosa sola: Domme ha voglia. Voglia vera. L'atleta azzurro ha parlato del suo momento nel corso di un'intervista concessa a Tuttosport. La voglia della sua quinta Olimpiade, ma soprattutto della prima medaglia a cinque cerchi, dopo le tante, troppe volte a ridosso del podio. Oggi, con la prima prova cronometrata sulla Stelvio di Bormio, comincia la sua avventura olimpica.

Dominik Paris si prepara a tornare in gara a Wengen, in Svizzera, per un evento di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026.

