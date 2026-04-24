Stasera, nell’anticipo di campionato, l’allenatore decide di far scendere in campo De Bruyne, mentre Anguissa resta in panchina. La formazione ufficiale è stata comunicata poco prima dell’inizio della partita, con De Bruyne tra i titolari e Anguissa assente tra i giocatori convocati. La decisione si è concretizzata poco prima del calcio d’inizio, dopo le scelte dello staff tecnico.

E alla fine pare che De Bruyne giochi. Antonio Conte punta ancora su di lui nell’anticipo di stasera contro la Cremonese (ore 20.45). Il Corriere dello Sport scrive che dovrebbe giocare alle spalle della punta, con Alisson Santos. L’anziano e l’ultimo arrivato (non possiamo considerare Alisson un giovane: ha 23 anni compiuti). E la punta, altra novità, potrebbe non essere Hojlund. Il danese fatica a recuperare e al suo posto dovrebbe toccare a Giovane anche perché alternative non ce ne sono. Quindi il Napoli è privo di un vero e proprio riferimento là davanti, Giovane non è certo un centravanti come lo intende Conte. Non si sa bene cosa sia, ma di certo non è una punta alla Lukaku.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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De Bruyne gioca, l’unico sacrificato è Anguissa Stasera contro la Cremonese. Hojlund è ancora a rischio (al suo posto eventualmente Giovane). Conte dà ancora fiducia al belga che fin qui poco ha mostrato. https://www.ilnapolista.it/2026/04/de-bruyne-gioca-l - facebook.com facebook