Anguissa in corsa per il Torino De Bruyne e McTominay in dubbio

Il Napoli si allena a Castelvolturno in vista della partita di Serie A contro il Torino, prevista per venerdì 6 marzo. Anguissa è in corsa per essere inserito nella rosa della squadra, mentre De Bruyne e McTominay sono in dubbio per il match. La preparazione prosegue senza pause, con focus sulla gara che si avvicina.

Il Napoli prosegue la preparazione a Castelvolturno in vista della sfida di Serie A contro il Torino, in programma venerdì 6 marzo. La settimana si presenta particolarmente delicata per lo staff tecnico, che mantiene alta l'attenzione sulle condizioni dei giocatori reduci da infortunio e sulle possibili scelte di formazione in vista del confronto con i granata. La squadra lavora per mantenere elevata la competitività, valutando attentamente la disponibilità dei centrocampisti in ballo. Tra i casi più rilevanti rimane quello di Anguissa, sempre più vicino al rientro e potenzialmente convocabile per la partita successiva.

Calcio Napoli, De Bruyne verso il rientro col Torino: le condizioni di McTominay e AnguissaNovità sugli infortunati in casa Calcio Napoli: KDB è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’intervento ad Anversa.

