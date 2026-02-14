De Bruyne e Anguissa verso il rientro a marzo

Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa dovranno aspettare ancora qualche settimana prima di tornare in campo, perché entrambi si sono infortunati durante le ultime partite e non sono ancora pronti. Finora, hanno saltato complessivamente 46 incontri, tra campionato e coppe. De Bruyne si è fermato per un problema muscolare, mentre Anguissa ha subito una lesione al ginocchio. La speranza è che possano rientrare a marzo, ma ancora non ci sono date ufficiali.

Sono 46 le partite complessivamente saltate, finora, da Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa. Un'assenza pesante, doppia, che ha inciso sulla stagione del Napoli e che ora si avvicina alla svolta: marzo è il mese segnato in rosso sul calendario per entrambi, anche se con tempistiche differenti. Il rientro del talento belga appare il più vicino dal punto di vista logistico: tra circa due settimane è atteso nuovamente a Castel Volturno. La lesione che lo aveva fermato è ormai superata, ma servirà ancora tempo per ritrovare ritmo partita e condizione atletica. Di lui ha parlato anche il commissario tecnico del Belgio, Rudi Garcia, sottolineando come l'ex City stia lavorando con grande intensità per tornare in campo proprio nel mese di marzo.