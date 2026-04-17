De Bruyne | Napoli mi ha dato l’opportunità di giocare ad alti livelli

Kevin De Bruyne ha dichiarato di apprezzare ancora il gioco del calcio a livelli elevati e ha affermato che l’esperienza con il Napoli gli ha offerto questa possibilità. La sua scelta di cambiare squadra è stata motivata dalla volontà di confrontarsi con nuove sfide e di continuare a giocare ad alti livelli. La sua carriera include diverse esperienze, ma questa transizione ha rappresentato un momento importante per il suo percorso professionale.

La scelta di Kevin De Bruyne di vestire la maglia del Napoli non è nata per caso. Nel corso dell’intervista concessa a Radio CRC, il centrocampista belga ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a chiudere il lungo capitolo con il Manchester City e ad accettare la proposta del club azzurro. Il primo passaggio riguarda proprio l’addio all’Inghilterra. De Bruyne ha spiegato che la separazione dal City è maturata senza rotture, ma come conclusione naturale di un percorso molto lungo. A quel punto si è aperta una fase di valutazioni più ampia, nella quale il Napoli è riuscito a convincerlo più di altre destinazioni. Questo il passaggio delle sue parole: “La decisione di lasciare il City è stata presa di comune accordo con la società.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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DE BRUYNE torna a NAPOLI e guardate cosa fa!

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