Dopo la partita, ai microfoni di Dazn, Kevin De Bruyne ha commentato la prestazione della sua squadra, affermando che era necessario reagire immediatamente e che la squadra ha giocato molto bene nel match di oggi. Ha sottolineato come la risposta sia arrivata prontamente, senza entrare in dettagli sulle dinamiche specifiche della gara o sulle motivazioni che hanno portato a questa reazione.

Che approccio avete avuto a questa partita? Dopo la scorsa settimana sembrava chiaro fin da subito che voleste vincerla a tutti i costi.“L’obiettivo è sempre vincere. Sapevamo che la settimana scorsa non avevamo giocato al livello che potevamo esprimere, ma questo è il calcio. Oggi invece siamo partiti molto forte, abbiamo creato tante occasioni all’inizio e avremmo potuto segnare anche di più. Poi il 2-0 e il 3-0 hanno cambiato la partita. Nel secondo tempo abbiamo trovato altri spazi e penso che oggi abbiamo giocato davvero bene.” Oggi hai segnato il gol numero 100 nei cinque maggiori campionati europei. Che significato ha per te?“È sicuramente qualcosa di cui essere orgoglioso.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Bruyne: “Dovevamo rispondere subito, oggi abbiamo giocato molto bene”

Come giocherà il Napoli SENZA De Bruyne: tutte le SOLUZIONI di Conte

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