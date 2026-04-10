Cristal Palace 3-0 Fiorentina | De Gea Abbiamo giocato bene tre mesi fa eravamo in crisi

Il portiere della squadra ospite ha commentato la partita, sottolineando che la squadra ha disputato un buon incontro nonostante le difficoltà degli ultimi mesi. La squadra avversaria si è imposta con un risultato di tre a zero, portando a casa la vittoria. La partita si è svolta in un contesto di recupero per la squadra di casa, che ha mostrato miglioramenti rispetto alle recenti prestazioni.

"> David De Gea Commenta la Sconfitta di Fiorentina contro il Crystal Palace. Londra, Inghilterra – 9 Aprile: David De Gea, portiere dell’ACF Fiorentina, non è riuscito a parare il tiro di Ismaila Sarr del Crystal Palace, che ha segnato il terzo gol della sua squadra durante il match di andata dei quarti di finale della UEFA Conference League 202526, giocato al Selhurst Park. Questa partita, svoltasi il 9 aprile 2026, ha visto la Fiorentina subire una pesante sconfitta per 3-0. (Foto di Eddie KeoghGetty Images) De Gea ha rilasciato un’analisi onesta e realistica della situazione dopo la sconfitta, che lascia la Viola con un compito arduo da affrontare nel ritorno al Stadio Franchi la prossima settimana. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Cristal Palace 3-0 Fiorentina: De Gea, “Abbiamo giocato bene, tre mesi fa eravamo in crisi.” Verona-Fiorentina 0-1: tre punti salvezza al Betegodi. De Gea regge, decide FagioliFirenze, 4 aprile 2026 - Sarà una Pasqua dolce quella della Fiorentina, che nell'uovo trova tre punti strappati con le unghie e con i denti al... De Gea salva la Fiorentina: la Juventus fa sul serio | CMPorte girevoli tra i pali della Juventus: Di Gregorio verso la cessione, salgono le quotazioni dello spagnolo Fagioli firma un gol pesantissimo per... Temi più discussi: Conference League: il Crystal Palace batte la Fiorentina 3-0 CRONACA e FOTO; Crystal Palace-Fiorentina 3-0: la partita, i gol; Crystal Palace - Fiorentina (3-0) Conference League 2025; Crolla anche la Fiorentina: il Crystal Palace vince 3-0, gli highlights. Crystal Palace-Fiorentina 3-0: video, gol e highlightsIl primo round dei quarti di finale va al Crystal Palace che ipoteca il passaggio del turno contro la Fiorentina. Viola che vanno sotto al 24' per il rigore trasformato da Mateta (fallo di Dodô), poch ... sport.sky.it Crystal Palace-Fiorentina 3-0, naufragio viola nel TamigiCRYSTAL PALACE (3-4-2-1): 1 Henderson; 23 Canvot, 26 Richards, 5 Lacroix; 2 Munoz, 20 Wharton, 18 Kamada, 3 Mitchell; 7 Sarr, 29 Guessand; 14 Mateta. A disposizione: 44 Benitez, 53 Izquierdo, 34 Riad, ... lanazione.it La Pasqua è un momento di quiete, attesa e rinnovamento L’Hotel Cristal Palace si prende una breve pausa, mentre la montagna si prepara a cambiare volto e a tingersi dei colori dell’estate. Noi siamo già al lavoro per accogliervi nuovamente da Giugno: n - facebook.com facebook Dove vedere Crystal Palace- #Fiorentina in tv Sky o Dazn, orario x.com