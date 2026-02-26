Barbara De Rossi Il caso Jekyll e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Barbara De Rossi al cineteatro Gavazzeni di Seriate con lo spettacolo “Made in Italy”, “Il caso Jekyll” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, gruppi di lettura in diverse biblioteche, l’incontro con il professor Claudio Calzana a Caprino Bergamasco per la rassegna “Tierra!”, cineforum e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 26 febbraio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Oggi alle 16.45 alla biblioteca Betty Ambiveri a Bergamo si terrà l’iniziativa “Ci incontriamo in un libro?”. Letture e narrazioni per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni. La partecipazione è libera e gratuita. Attività condotte dal personale delle biblioteche e di “Eda Servizi”, da Alice Centurelli e in collaborazione con “Il Circolo dei Narratori” di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

