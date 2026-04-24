Nelle prime sessioni di pre-qualifica del GP di Spagna, tre moto Ducati si sono posizionate tra i primi cinque tempi. Tra i piloti in evidenza ci sono Bagnaia e Marc Marquez, entrambi ritenuti in crescita da un commentatore. La gara fa parte del campionato mondiale di MotoGP 2026, che si sta disputando sulla pista spagnola. Le qualifiche hanno mostrato un buon andamento per le moto italiane e alcuni piloti di punta.

Tre Ducati nella top-5 delle pre-qualifiche del GP di Spagna, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, Alex Marquez ha ottenuto il miglior tempo di 1’35?704 a precedere di 0?333 Fabio Di Giannantonio e di 0?506 Marco Bezzecchi. Marc Marquez ha concluso in quarta posizione a 0?523, mentre Francesco Bagnaia ha terminato sesto a 0?561. Pecco è stato anche condizionato da una caduta in curva-1 a inizio turno. Ad analizzare quanto è accaduto ci ha pensato il Team Manager di Ducati, Davide Tardozzi: “ La Ducati c’è, abbiamo tanti piloti in top-10 e Alex (Marquez, ndr.) ha fatto un giro sensazionale. Per quanto riguarda i nostri, Bagnaia ha fatto un po’ di fatica per via della caduta e ha rallentato il suo lavoro, mentre Marc Marquez ha un piccolo problema in percorrenza.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Tardozzi: “Buoni segnali in queste pre-qualifiche, Bagnaia e Marc Maquez possono crescere”

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