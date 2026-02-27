MotoGP risultati e classifica pre-qualifiche GP Thailandia 2026 | Bezzecchi domina davanti a Marc Marquez Bagnaia deludente

Le pre-qualifiche del GP della Thailandia 2026 di MotoGP si sono concluse con Bezzecchi che ha ottenuto il miglior tempo, seguito da vicino da Marc Marquez. Bagnaia ha terminato con un risultato deludente rispetto alle aspettative. La sessione ha visto la partecipazione di diversi piloti, tutti pronti a sfidarsi per una posizione migliore in vista delle qualifiche ufficiali.

Sono andate in archivio le pre-qualifiche del GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram si è cercato di condensare in un’ora tutto quello che si poteva. Piloti e team hanno lavorato in cerca del miglior set-up, per comprendere il comportamento delle gomme su questo tracciato nel time-attack e sui long run. Si voleva comprendere se quanto fatto da Marco Bezzecchi nel primo turno di libere fosse un fuoco di paglia o solo un antipasto. Il romagnolo aveva molto ben impressionato nel corso della FP1, mettendo in mostra un gran feeling in sella all’Aprilia. La costanza di rendimento del centauro italiano era l’aspetto che si voleva verificare in questa sessione. 🔗 Leggi su Oasport.it

