Sergio Castellitto attacca i David di Donatello | Bisognerebbe demolire la congregazione

L'attore e regista ha espresso dure critiche nei confronti dell'organizzazione dei premi cinematografici italiani, suggerendo che sarebbe opportuno smantellarla prima di discuterne ulteriormente. La sua posizione è stata comunicata attraverso un'intervista, in cui ha commentato le modalità di gestione e le decisioni prese dall'ente che assegna i riconoscimenti. La dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni nel mondo dello spettacolo e tra gli addetti ai lavori.

(Adnkronos) – "Bisognerebbe demolire la congregazione dei David di Donatello e poi riparlarne". Così Sergio Castellitto – in occasione della presentazione a Roma della serie italiana Hbo Max 'In utero' – commenta la proposta lanciata dal movimento #Siamoaititolidicoda, a sostegno delle difficoltà che sta vivendo il cinema italiano, che chiede ai candidati di David di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate In utero: Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini di nuovo insiemeOgni giorno si confrontano con le complesse vicende umane che i pazienti portano con sé insieme alla loro storia clinica: persone di differente... Premiato a Roma il corto che celebra la cooperativa romagnola e conquista Sergio Castellitto“Il viaggio è appena iniziato” è un racconto corale che celebra gli 80 anni della cooperativa Trasporti di Riolo Terme attraverso le voci di ex...