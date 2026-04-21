Sergio Castellitto ha espresso opinioni critiche sulla congregazione dei David di Donatello, suggerendo di demolirla e riparlarne. Ha inoltre dichiarato che non si interessa a Cannes, poiché né lui né suo figlio Pietro sono candidati. Il 13 aprile, Alessandro Gassmann ha invece fatto un appello affinché gli attori e i professionisti del cinema evitino di partecipare ai premi, sottolineando le condizioni di stipendi bassi e mancanza di continuità lavorativa nel settore.

“Ai David di Donatello sarebbe un segnale forte non partecipare. I lavoratori del cinema hanno stipendi medio bassi e senza certezze di continuità” è stato l’appello di Alessandro Gassmann il 13 aprile. Oggi 21 aprile Sergio Castellitto è intervenuto in merito, durante la conferenza stampa del film HBO “ In Utero ” in uscita l’8 maggio. “Cosa penso della proposta di boicottare la cerimonia dei David in segno di solidarietà con le maestranze del cinema?- ha detto l’attore e regista – È una questione che mi vede disinteressato, poi quest’anno neanche sono candidato. Il discorso sui David di Donatello sarebbe ampio. Intanto bisognerebbe demolire la ‘congregazione’ per poi cominciare a parlarne”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sergio Castellitto: “Bisognerebbe demolire la congregazione dei David di Donatello e poi riparlarne. Cannes? Disinteressato. Non siamo candidati e nemmeno nostro figlio Pietro”

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La cerimonia di premiazione si terrà il 6 maggio, in prima serata, in diretta su Rai 1. Con le voci di Sergio Castellitto, Kasia Smutniak, Isabella Rossellini, Tinto Brass, Vinicio Marchioni, Pierluigi Gigante e con Silvia D’Amico, Beppe Cino e Bertrand Chaumento x.com