Terza tappa Tour of Alps 2026 | Pidcock brucia Dati allo sprint Pidcock resta leader

Nella terza tappa del Tour of Alps 2026, lunga 174 km da Laces ad Arco, Tom Pidcock ha vinto allo sprint battendo Tommaso Dati, che si era imposto nella prima frazione. Con questa vittoria, Pidcock si mantiene in testa alla classifica generale, mentre Dati conclude la tappa in seconda posizione. La sfida tra i due si è conclusa con il britannico che ha superato l’italiano negli ultimi metri.

Tom Pidcock si prende la rivincita su Tommaso Dati nella terza tappa del Tour of Alps 2026,da Laces ad Arco di 174 km, battendo allo sprint il corridore italiano che a sua volta si era imposto nella frazione inaugurale. Resta in maglia verde Giulio Pellizzari TERZA TAPPA TOUR OF ALPS 2026: LA GARA La partenza ha visto subito una brutta caduta di gruppo, con almeno trenta corridori a terra, con la corsa neutralizzata nella prima parte per una ventina di minuti. Successivamente è partita la fuga di giornata: Sam Oomen e Darre Rafferty all’attacco, con un paio di minuti di margine sul gruppo. Il plotone ha gestito la situazione andando a riprendere la coppia a 4 km dall’arrivo.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Terza tappa Tour of Alps 2026: Pidcock brucia Dati allo sprint. Pidcock resta leader Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:22 Tommaso Dati del Team UKYO vince con uno sprint prepotente la prima tappa del Tour of the Alps. Tour of the Alps, Tom Pidcock vince la terza tappa in volata. Pellizzari sempre leaderTom Pidcock si aggiudica in volata la terza tappa del Tour of the Alps 2026, la Laces-Arco di 174,5 km con 3. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Terza Tappa; Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Laces-Arco: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari deve rintuzzare le imboscate; Tour of the Alps 2026: altimetria, calendario, tappe: dove vederlo in tv; Tour of the Alps: viabilità / Notizie / Novità / Homepage. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati. Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 ... oasport.it Tour of the Alps, terza tappa: vince Pidcock, Pellizzari sempre leaderTom Pidcock ha vinto la 3^ tappa del Tour of the Alps, con traguardo ad Arco: il britannico della Pinarello Q36.5 ha battuto Tommaso Dati. Leader della classifica e maglia verde resta Giulio ... sport.sky.it Tour of the Alps, #Pidcock vince la terza tappa condizionata da una maxi caduta: #Finn in ospedale x.com Terza tappa del #TouroftheAlps, maxi caduta con 30 atleti coinvolti nei primi km. Corsa neutralizzata 21 minuti. Lorenzo Mark Finn in ospedale, diversi i corridori costretti al ritiro. #TotA https://www.tuttobiciweb.it/article/1776847387 - facebook.com facebook