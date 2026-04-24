Daspo a tifoso Ascoli per lancio materiale esplodente

Un tifoso dell'Ascoli è stato destinatario di un provvedimento di Daspo emesso dal questore di Ascoli Piceno. La decisione è stata presa in seguito a un episodio in cui il tifoso ha lanciato materiale esplodente durante una partita. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è stato applicato per un periodo di tempo determinato, nel rispetto delle normative vigenti.

Ascoli Piceno, 24 aprile 2026 – Il questore di Ascoli Piceno Aldo Fusco ha emesso un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.Spo.) della durata di 3 anni nei confronti di un tifoso dell’Ascoli responsabile del lancio di materiale esplodente durante l’incontro di calcio Ascoli- Guidonia, disputato lo scorso 18 aprile allo stadio Del Duca. Il provvedimento scaturisce dagli approfondimenti investigativi condotti dalla Digos, con il supporto del reparto scientifico, che hanno consentito di individuare l’autore del gesto attraverso l’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza. L’uomo ha acceso e lanciato un artificio esplodente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Daspo a tifoso Ascoli per lancio materiale esplodente Notizie correlate Lanciò un petardo contro Audero: 4 anni di Daspo al tifoso interistaLa Questura di Cremona ha formalizzato il Daspo - che avrà una durata di quattro anni - per il tifoso interista che lo scorso 1° febbraio, poco dopo... Caso Audero, condannato a 4 anni di daspo il tifoso dell’Inter che lanciò la bomba carta (Tuttosport)Sempre la Procura di Cremona ha disposto altri 20 daspo, questa volta per 16 ultras del Napoli e per 4 della Cremonese, per i fatti avvenuti prima,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bomba carta esplode in campo alla fine di Arezzo-Ascoli: Daspo di 5 anni a un tifoso del Picchio; Coreografia choc nel derby Samb-Ascoli, cinque anni di Daspo per un tifoso; Derby Samb-Ascoli, scatta il daspo per un tifoso rossoblù; Samb-Ascoli, Daspo per un ultrà rossoblù per la coreografia su Reno Filippini. Daspo a tifoso Ascoli per lancio materiale esplodenteDivieto di accesso alle manifestazioni sportive della durata di 3 anni nei onfronti di un ultras durante l’incontro Ascoli-Guidonia ... ilrestodelcarlino.it Bomba carta durante la partita: ultras dell'Ascoli incastrato dalle immagini di sorveglianza. Niente stadio per 3 anniASCOLI- Firmato il Daspo per tre anni nei confronti dell'ultras che lo scorso 18 aprile, durante la partita dell'Ascoli ha lanciato uan bomba carta, generando scompiglio tra ... corriereadriatico.it Per il ragazzo è scattato il Daspo urbano con divieto di rientrare in Calabria per 3 anni - facebook.com facebook Ubriaco e molesto in stazione, scatta il Daspo urbano per un 55enne x.com