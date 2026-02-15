Agricoltori di Assisi in festa nel segno della solidarietà

Gli agricoltori di Assisi hanno celebrato la loro tradizione questa mattina, domenica 15 febbraio, con la dodicesima edizione della Festa degli Agricoltori. La manifestazione si è svolta nel centro storico, attirando numerosi partecipanti e famiglie provenienti dai dintorni. La giornata si è concentrata sulla solidarietà tra agricoltori e cittadini, con bancarelle di prodotti locali e momenti di condivisione.

La dodicesima edizione della manifestazione, simbolo della tradizione rurale del territorio, è stata l'occasione per raccogliere donazioni a sostegno del Meyer di Firenze Agricolti in festa nel segno della solidarietà. Si è svolta questa mattina, domenica 15 febbraio, la dodicesima edizione della Festa degli Agricoltori di Assisi, evento simbolo della cultura e della tradizione agricola del territorio. Come da tradizione, la mattinata si è aperta con la partenza da Santa Maria degli Angeli del corteo delle macchine agricole ha attraversato i comuni di Assisi e Bastia Umbra fino a raggiungere Umbriafiere.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Assisi: energia condivisa nel segno di San Francesco A Assisi, si è parlato di energia e di come condividerla nel segno di San Francesco. Nel segno della solidarietà, taglio del nastro per il presepe di Cult3.0 In occasione dell’inaugurazione del presepe di Cult3. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Assisi si prepara alla dodicesima Festa degli Agricoltori; Tra Assisi e Bastia Umbra torna domani la Festa degli agricoltori: il programma; Agricoltura sotto i riflettori. Il comparto tra festa e impegno. Donazione all’Ospedale Meyer; Fano si colora con il Carnevale. Festa degli agricoltori 2026, 500 partecipanti e 300 trattori in marcia tra Assisi e Bastia: evento solidale per il MeyerTutto pronto per la dodicesima edizione della festa degli agricoltori, in programma domenica e alla quale parteciperanno circa 500 persone e oltre 300 trattori. L’edizione 2026 della manifestazione of ... corrieredellumbria.it Agricoltura sotto i riflettori. Il comparto tra festa e impegno. Donazione all’Ospedale MeyerPresentata la dodicesima edizione dell’evento, in programma domenica 15. Sfilata dei trattori da Assisi a Bastia. Gran finale all’Umbriafiere. Un momento di socialità e tradizioni solide. msn.com Tra Assisi e Bastia Umbra torna domani la Festa degli agricoltori: il programma #tuttoggi #Assisi #Eventi #assisi #bastia #cronaca #eventi #evidenza #festadegliagricoltori #scoop | http://ow.ly/tS6F106uxjr facebook Tra Assisi e Bastia Umbra torna domani la Festa degli agricoltori: il programma #tuttoggi #Assisi #Eventi #assisi #bastia #cronaca #eventi #evidenza #festadegliagricoltori #scoop | ow.ly/tS6F106uxjr x.com