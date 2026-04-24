La Federazione di danza si trova al centro di un'indagine che coinvolge diverse figure e accuse di lunga data. Tra le persone che si sono espresse c'è anche una ballerina nota, che ha commentato la situazione definendo Lunetta come il punto più alto di un sistema ormai consolidato da troppo tempo. La vicenda ha suscitato attenzione e ha portato alla ribalta questioni interne alla federazione.

Caos nel mondo della danza dove laFidesm, la federazione che si occupa delle competizioni, è caduto in un buco nero fatto di tante mancanze che ha portato a dimissioni e fuoriuscite dall’albo. In particolare vengono fatti due nomi, quello diGalvagno, che è stato radiato nel 2011, e quello diLunetta, presidente Fidesm. Al centro dell’indagine l’operato dellapresidente, diFerruccio Galvagno(ex n.1 della Fidesm, oggi senza incarichi federali), diPiercarlo Pilanie diOttavio Cappelli, stretti collaboratori di Lunetta. L’accusa nei confronti dei quattro è diaver violato la legge 401 del 1989 sulla frode sportiva. Un sistema che dura da anni ma che in pochi hanno deciso di denunciare, è questa la parola di molti maestri provenienti da questo mondo che, secondo loro, è crollato a causa di comportamenti non conformi alla legge.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Danza, Federazione nel caos. Sara Di Vaira: “Lunetta è il vertice di un sistema che dura da troppo tempo”

Notizie correlate

Carlo Verdone aveva chiamato un giovane Sal Da Vinci nel suo film del 1986 "Troppo Forte": l'incontro dopo 40 anni a "Che Tempo Che Fa"«Tu sei una persona davvero perbene! Ci metti passione, entusiasmo e canti quello che ti senti di cantare.

Leggi anche: Oltre 17mila bambini nati nel 2023, eppure il sistema vacilla. L'accesso alle cure avviene infatti per la biologia, a un'età troppo avanzata rispetto all'Europa, rendendo il percorso una rincorsa disperata contro il tempo