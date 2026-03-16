«Tu sei una persona davvero perbene! Ci metti passione, entusiasmo e canti quello che ti senti di cantare. Lascia perdere le critiche, non si può piacere a tutti»: le parole di Carlo Verdone per Sal Da Vinci a Che Tempo Che Fa. Il regista e il vincitore di Sanremo 2026, ospiti di Fabio Fazio si incontrano 40 anni dopo Troppo Forte, il film del 1986. Copyright 2023 © Tutti i diritti riservati. Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 R.E.A. di Milano 1524326 Capitale sociale € 270.000.000,00 . 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Carlo Verdone aveva chiamato un giovane Sal Da Vinci nel suo film del 1986 "Troppo Forte": l'incontro dopo 40 anni a "Che Tempo Che Fa"

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