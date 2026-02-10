Nel 2023 sono nati oltre 17 mila bambini in Italia, ma il sistema di assistenza non tiene il passo. Le coppie che vogliono avere un figlio devono affrontare un percorso complicato, spesso troppo tardi rispetto ad altri paesi europei. La medicina si rivela una risorsa indispensabile, ma le strutture e le tempistiche non sono ancora abbastanza efficienti. L’Italia, con il suo invecchiamento e la diminuzione delle nascite, si trova di fronte a una sfida che richiede risposte rapide e concrete.

I n un’Italia che invecchia e che vede nascere sempre meno bambini, la medicina è diventata una compagna di viaggio fondamentale per moltissime coppie che un figlio desiderano averlo. A dirlo non è una semplice percezione, ma i dati della Relazione al Parlamento 2025 che dipingono un quadro chiaro: la Pma, la Procreazione medicalmente assistita, non è più un’eccezione, ma un pilastro del nostro sistema sanitario. Carmen Consoli sul figlio nato con fecondazione assistita: «Vorrei che un giorno conoscesse il papà» X Leggi anche › Storie di infertilità. Perché fa bene (ed è più facile) raccontarsi sul web Pma: il desiderio di famiglia che passa per la scienza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Oltre 17mila bambini nati nel 2023, eppure il sistema vacilla. L'accesso alle cure avviene infatti per la biologia, a un'età troppo avanzata rispetto all'Europa, rendendo il percorso una rincorsa disperata contro il tempo

Nel 2023 nati oltre 17 mila bambini con la fecondazione assistita, meno gemelli

Pma. Crescono coppie, cicli e nati: nel 2023 oltre 17 mila bambini grazie alla procreazione assistita. La Relazione al Parlamento

