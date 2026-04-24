Danza al San Carlo l' omaggio a George Balanchine

Al Teatro di San Carlo si prepara l’ultimo evento della stagione di danza 202526, previsto per la fine di aprile. La serata sarà dedicata a George Balanchine, figura chiave per il balletto del XX secolo, e si concentrerà sul suo contributo al linguaggio della danza. L’appuntamento si inserisce in un programma che rende omaggio alla sua influenza e all’eredità lasciata nel panorama artistico.

È dedicato a George Balanchine e alla sua eredità e per aver ispirato tutto il XX secolo il prossimo appuntamento della Stagione di Danza 202526 del Teatro di San Carlo, che conclude il mese di aprile con una soirée - spiega in una nota il lirico napoletano - incentrata sul linguaggio.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate 'Amici della Musica' di San Severo, appuntamento con l'omaggio a George GershwinProsegue la 57esima stagione concertistica dell’associazione ‘Amici della Musica’ di San Severo con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica... Leggi anche: Omaggio a George Benson al Miles Davis jazz club: un concerto fa rivivere i suoi grandi successi Altri aggiornamenti Temi più discussi: Renato Zanella firma il suo primo spettacolo per il San Carlo: Integrerò la scuola nel corpo di ballo; Al teatro San Carlo il progetto inedito di Marina Abramovic; Corigliano. La giovane Filomena Perri ammessa alla scuola di danza del teatro San Carlo di Napoli; Signori, si parte!, il San Carlo in scena a fin di bene. Danza, omaggio a George Balanchine: una soirée al Teatro di San CarloÈ dedicato a George Balanchine e alla sua eredità e per aver ispirato tutto il XX secolo il prossimo appuntamento della Stagione di Danza 2025/26 del Teatro ... napolivillage.com Corigliano. La giovane Filomena Perri ammessa alla scuola di danza del teatro San Carlo di Napolidi Cristian Fiorentino – Piccole ballerine crescono guardando lontano. È di questi giorni, in effetti, la notizia dell’ammissione della talentuosa ballerina coriglianese Federica Filomena Perri alla p ... paese24.it Giardini nascosti in piazza San Carlo di AndreaTo88 - facebook.com facebook AOR SAN CARLO DI POTENZA: MEDICINA INTERNA ADERISCE ALLA TERZA GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE x.com