' Amici della Musica' di San Severo appuntamento con l' omaggio a George Gershwin

L’associazione ‘Amici della Musica’ di San Severo prosegue la sua 57esima stagione con un concerto dedicato a George Gershwin. L’evento si svolge nell’ambito delle iniziative della stagione concertistica e si focalizza sull’omaggio alla musica del Novecento. La serata prevede l’esecuzione di brani del compositore statunitense e si tiene in una location cittadina.

Prosegue la 57esima stagione concertistica dell’associazione ‘Amici della Musica’ di San Severo con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica del Novecento. Sabato 7 marzo alle 20 presso il Cinema Cicolella di San Severo andrà in scena ‘Gershwin – Sweet Life’, un concerto-spettacolo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

