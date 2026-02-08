Sarajevo Safari di morte | 80enne friulano nel mirino della Procura per accuse di omicidio negli anni ’90

Un pensionato friulano di 80 anni, Giuseppe Vegnaduzzo di San Vito al Tagliamento, si trova sotto inchiesta per fatti risalenti agli anni ’90. La Procura lo accusa di aver preso parte a un episodio di omicidio durante la guerra in Bosnia. La vicenda riapre vecchie ferite e richiama alla memoria quei giorni drammatici, mentre l’indagine si concentra su un episodio chiamato “Safari” di morte.

L’ombra di una guerra lontana, quella bosniaca degli anni ’90, si allunga oggi su un tranquillo pensionato di San Vito al Tagliamento, Giuseppe Vegnaduzzo, 80 anni, finito nel mirino di un’indagine che riapre ferite profonde e solleva interrogativi inquietanti. Vegnaduzzo si prepara a rispondere alle accuse di omicidio volontario aggravato, contestandole davanti ai magistrati della Procura di Milano lunedì prossimo. La vicenda, riportata alla luce da un’inchiesta coordinata dal pm Alessandro Gobbis e condotta dal Ros dei carabinieri, riguarda le accuse di partecipazione a “safari” durante l’assedio di Sarajevo, spedizioni in cui stranieri avrebbero pagato per sparare alla popolazione civile tra il 1993 e il 1995.🔗 Leggi su Ameve.eu

