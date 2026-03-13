La seconda stagione di One Piece live action è arrivata su Netflix, portando la produzione di Città del Capo al centro dell’attenzione. Il successo della serie ha attirato l’interesse di pubblico e media italiani, trasformando l’opera in un fenomeno culturale. La serie ha contribuito a rafforzare i legami tra il mercato sudafricano e quello italiano, creando nuove opportunità di scambio.

La seconda stagione della serie live action di One Piece è approdata su Netflix, trasformando la produzione realizzata a Città del Capo in un punto di riferimento culturale ed economico per il mercato italiano. L'incontro virtuale con il cast ha rivelato non solo le preferenze cinematografiche dei personaggi interpretati da Iñaki Godoy e Taz Skylar, ma anche una visione più ampia sul successo transgenerazionale dei manga. Questa convergenza tra intrattenimento globale e realtà locale sta ridefin . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - One Piece 2: il boom economico che unisce Sudafrica e Italia

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