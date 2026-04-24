Daniele Bottino si dimette da consigliere comunale | al suo posto entra Santo Russo

Daniele Bottino, membro del gruppo Fratelli d’Italia e candidato più votato alle ultime elezioni amministrative, si è dimesso dalla carica di consigliere comunale. Al suo posto è stato nominato Santo Russo. La decisione di Bottino di lasciare il suo ruolo è stata comunicata recentemente, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle motivazioni. La sua uscita dal consiglio comunale comporta la sostituzione con il nuovo consigliere nominato.

Daniele Bottino del gruppo Fratelli d'Italia, il più votato alle ultime elezioni amministrative del 28-29 maggio 2023 tra gli inquilini di palazzo degli elefanti, si è dimesso dall’incarico di consigliere Comunale. In consiglio comunale subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista Santo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Corruzione a Cisterna, dopo l’arresto Renio Monti si dimette da consigliere comunaleRenio Monti si è dimesso dalla carica di consigliere comunale di Cisterna, e anche da quella di consigliere provinciale. Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato: al suo posto Stefania CraxiL’assetto politico di Forza Italia vive una giornata di profonda trasformazione interna, segnata da un avvicendamento di rilievo ai vertici del...