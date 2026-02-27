Corruzione a Cisterna dopo l’arresto Renio Monti si dimette da consigliere comunale

Dopo l’arresto per corruzione a Cisterna, Renio Monti ha deciso di presentare le dimissioni sia dal ruolo di consigliere comunale che da quello di consigliere provinciale. La sua uscita dalla vita politica locale è stata comunicata ufficialmente, segnando la fine del suo incarico in entrambe le istituzioni. La decisione è stata presa poco dopo le notizie riguardanti il suo coinvolgimento nell’indagine.

