Forza Italia Gasparri si dimette da capogruppo al Senato | al suo posto Stefania Craxi

Forza Italia ha annunciato le dimissioni di Gasparri dalla carica di capogruppo al Senato. Al suo posto è stato nominato Stefania Craxi. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un cambiamento nella leadership del gruppo parlamentare nel Parlamento italiano. La notizia si inserisce in un momento di riorganizzazione interna del partito.

L’assetto politico di Forza Italia vive una giornata di profonda trasformazione interna, segnata da un avvicendamento di rilievo ai vertici del gruppo parlamentare di Palazzo Madama. Maurizio Gasparri ha ufficializzato le proprie dimissioni dal ruolo di capogruppo dei senatori azzurri, aprendo la strada a una nuova fase che vede Stefania Craxi assumere la guida della delegazione. La notizia, che era nell’aria già dalle prime ore della mattinata, si è concretizzata attraverso una serie di passaggi formali e dichiarazioni che sottolineano la volontà del partito di procedere verso un rinnovamento organizzativo, mantenendo comunque salda la linea politica tracciata dal segretario nazionale Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato: al suo posto Stefania Craxi Articoli correlati Leggi anche: Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia in Senato: «Ho deciso in autonomia». Al suo posto Stefania Craxi Leggi anche: Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato: Stefania Craxi in successione Aggiornamenti e notizie su Forza Italia Temi più discussi: Caos Forza Italia, sul tavolo raccolta firme al Senato contro Gasparri. Idea Craxi capogruppo; Lotito avvia una raccolta firme per sostituire Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato; Lotito- Masaniello. Arma la rivolta in Forza Italia. Via Gasparri da capogruppo; In Forza Italia cade la prima testa: Gasparri costretto a lasciare la presidenza dei senatori. Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato: Ho deciso autonomam...AGI - Maurizio Gasparri si dimette da presidente dei senatori di Forza Italia al Senato. Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo p ... msn.com Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia in SenatoLo storico dirigente di Forza Italia Maurizio Gasparri si dimetterà da capogruppo del partito al Senato. La decisione sarà formalizzata in un’assemblea del gruppo parlamentare oggi pomeriggio alle 16: ... ilpost.it "A Stefania Craxi, neo presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro". Lo scrive il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in un post su X dopo le dimissioni annunciate da Maurizio Gasparri che ha ringraziato " - facebook.com facebook Ringrazio Maurizio Gasparri per l’impegno profuso in questi anni alla guida dei senatori di @forza_italia. La sua dedizione e lealtà verso la nostra bandiera è un esempio che tutti dovrebbero seguire e apprezzare. A Stefania Craxi, neo Presidente del Gruppo x.com