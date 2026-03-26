Forza Italia Gasparri si dimette da capogruppo al Senato | al suo posto Stefania Craxi

Da thesocialpost.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Forza Italia ha annunciato le dimissioni di Gasparri dalla carica di capogruppo al Senato. Al suo posto è stato nominato Stefania Craxi. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un cambiamento nella leadership del gruppo parlamentare nel Parlamento italiano. La notizia si inserisce in un momento di riorganizzazione interna del partito.

L’assetto politico di Forza Italia vive una giornata di profonda trasformazione interna, segnata da un avvicendamento di rilievo ai vertici del gruppo parlamentare di Palazzo Madama. Maurizio Gasparri ha ufficializzato le proprie dimissioni dal ruolo di capogruppo dei senatori azzurri, aprendo la strada a una nuova fase che vede Stefania Craxi assumere la guida della delegazione. La notizia, che era nell’aria già dalle prime ore della mattinata, si è concretizzata attraverso una serie di passaggi formali e dichiarazioni che sottolineano la volontà del partito di procedere verso un rinnovamento organizzativo, mantenendo comunque salda la linea politica tracciata dal segretario nazionale Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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