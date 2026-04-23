Rudiger Juve cambia tutto | il rinnovo con il Real Madrid è sempre più vicino Cosa sta succedendo

Da calcionews24.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore sta per firmare un nuovo accordo con il Real Madrid, con cui ha convinto durante l'ultima stagione. La trattativa tra il giocatore e il club spagnolo è ormai in fase avanzata e si prevede che l'annuncio ufficiale avverrà a breve. La Juventus non è più coinvolta nelle trattative e il suo interesse verso il calciatore sembra essere stato abbandonato.

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