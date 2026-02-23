Real Madrid il caso Fran Garcia scuote la Liga! Con Arbeloa è cambiato tutto cosa sta succedendo al terzino spagnolo

Il caso di Fran García ha attirato l’attenzione in Liga, dopo che la sua situazione al Real Madrid è peggiorata notevolmente. La decisione di non includerlo nelle ultime partite ha sollevato molte critiche tra gli appassionati, soprattutto perché il giovane terzino aveva mostrato buone qualità in passato. La scelta di Arbeloa di non affidarsi a lui ha creato confusione, lasciando molti con il dubbio su cosa succederà prossimamente.

Xabi Alonso lascia il Real Madrid: clamorosa notizia sui blancos! Ecco cosa sta succedendo in questi minutiXabi Alonso ha annunciato la sua separazione dal Real Madrid, suscitando grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Benfica presentato un reclamo formale alla UEFA! L’accusa è molto pesante: c’entra il Real Madrid… Cosa sta succedendoIl Benfica ha presentato un ricorso ufficiale alla UEFA, accusando il Real Madrid di comportamenti scorretti durante la partita di Champions League.

Argomenti discussi: Caso Vinicius-Prestianni, il Real Madrid: Fornite tutte le prove disponibili alla Uefa; Champions League, sospesa per 10 minuti Benfica-Real Madrid: caso Vinicius-Prestianni; Real e Psg ipotecano gli ottavi con una magia di Vinicius e una rimontona a Montecarlo; Vinicius accusa Prestianni: Mi ha chiamato scimmia. Benfica-Real sospesa 8 minuti.

Caso Vinicius-Prestianni, il Real Madrid: Fornite tutte le prove disponibili alla UefaAttraverso un comunicato ufficiale, il Real Madrid ha informato di aver fornito alla Uefa tutte le prove in proprio possesso per chiarire il presunto episodio di razzismo che ha coinvolto Vinicius ... sport.sky.it

Mastantuono, costato 60 milioni, è finito ai margini del Real Madrid. Dall’Argentina: Lo stanno uccidendoIn Spagna e in Argentina c'è un caso Mastantuono. Il tecnico del Real Arbeloa non lo considera più di tanto. ilnapolista.it

Febbraio 2025: Trento batte clamorosamente a sorpresa Milano in finale e vince la Coppa Italia. Febbraio 2026: Baskonia batte il Barcellona in semifinale e poi il Real Madrid in finale, e vince a sorpresa la Coppa del Re. Questi due incredibili trionfi hanno un - facebook.com facebook

