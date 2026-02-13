Dove Cameron e Damiano David si sposeranno a Roma?

Dove Cameron e Damiano David stanno iniziando a pianificare le loro nozze. All'inizio dell'anno la coppia molto affiatata, ha svelato attraverso i social il fidanzamento ufficiale mostrando gli anelli personalizzati disegnati dallo stesso cantante romano. Negli ultimi giorni hanno partecipato insieme alla première di 56 Giorni, thriller erotico di Amazon MGM Studios in arrivo in streaming dal 18 febbraio in cui Cameron è protagonista. L'attrice sta così facendo diverse interviste per promuovere la serie tv finendo per parlare anche della sua vita privata. Ospite di Entertainment Tonight Dove Cameron ha anticipato che il matrimonio probabilmente sarà celebrato entro la fine del 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Damiano David e Dove Cameron si sono detti sì in modo semplice e naturale.

Damiano David e Dove Cameron hanno annunciato su Instagram il loro imminente matrimonio.

