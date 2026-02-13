Dove Cameron svela dove sarà il matrimonio con Damiano David | Lui si sentirà a casa e ci saranno tanti invitati

Dove Cameron ha annunciato che il matrimonio con Damiano David si terrà in Italia, confermando che sarà a Roma, la città di origine del cantante dei Måneskin, e che il grande giorno si svolgerà entro il 2026. Cameron ha spiegato che Damiano si sentirà a casa e ha aggiunto che ci saranno molti invitati perché vogliono condividere la gioia con amici e parenti. La coppia sta pianificando tutto nei dettagli, scegliendo il luogo perfetto per celebrare il loro amore.

Dove Cameron ha svelato alcune anticipazioni riguardo alle nozze con Damiano David, che dovrebbero svolgersi entro il 2026: Lui è di Roma, quindi stiamo progettando le nozze in Italia. Ha un migliaio di cugini, dunque la lista degli invitati deve essere lunghissima".🔗 Leggi su Fanpage.it

