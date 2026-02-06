Cosa prevede il ventesimo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia

La Commissione europea ha annunciato il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il ventesimo dall’inizio dell’invasione in Ucraina. Ursula von der Leyen ha scritto su X che Mosca si siederà al tavolo delle trattative solo se sarà costretta. Le misure riguardano energia, servizi finanziari e commercio, e arrivano in un momento di tensione crescente tra Bruxelles e Mosca.

«La Russia si siederà al tavolo delle trattative con intenzioni sincere solo se costretta a farlo». Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, annunciando il ventesimo pacchetto di sanzioni a Mosca dall'invasione dell'Ucraina, riguardante l'energia, i servizi finanziari e il commercio.

