Approvato il 20esimo pacchetto di sanzioni Ue alla Russia Ad affossarlo gli Usa?

Il 20esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia è stato approvato dal Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l’Unione Europea. Fino a ora, l’adozione era stata ostacolata dal veto di un Paese membro. La decisione arriva dopo una lunga fase di discussione e negoziati, senza che siano stati resi noti dettagli specifici sulle misure contenute nel pacchetto.

Il Coreper – il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l’Ue – ha approvato il 20esimo pacchetto sanzioni alla Russia, bloccato sinora dal veto dell’Ungheria. A comunicarlo la presidenza di turno cipriota. A quasi quattro anni dall’invasione dell’Ucraina, l’Unione europea alza quindi nuovamente il livello dello scontro con Mosca. Si tratta di uno dei ‘pacchetti’ in apparenza più ampi e tecnicamente sofisticati dall’inizio del conflitto. Bruxelles punta a colpire tre pilastri dell’economia russa — energia, finanza e commercio — introducendo però anche una novità strategica: la lotta sistematica all’elusione delle sanzioni. La posizione dell’Unione europea.🔗 Leggi su Follow.it Notizie correlate L’Unione europea non cambia strategia e prepara la nuova stretta contro Mosca. Von der Leyen: “Presto il 20esimo pacchetto di sanzioni alla Russia”Ursula von der Leyen annuncia il 20° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia: pressione su Mosca e sostegno a Kiev. Cosa prevede il ventesimo pacchetto di sanzioni Ue contro la RussiaCome ha spiegato la presidente della Commissione europea Von der Leyen, le nuove misure riguardano l’energia, i servizi finanziari e il commercio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Kallas, ora andare spediti con il 20esimo pacchetto sanzioni; Oggi Ue sblocca 90 miliardi per Ucraina e nuove sanzioni Russia; TASS (TELEGRAM) * KALLAS, I MINISTRI DEGLI ESTERI DELL’UNIONE EUROPEA HANNO DECISO DI DARE IL VIA AL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEL 20MO PACCHETTO DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA. Approvato il 20esimo pacchetto di sanzioni Ue alla RussiaBRUXELLES - Il Coreper - il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue - ha approvato il 20esimo pacchetto sanzioni alla Russia, bloccato sinora dal veto dell'Ungheria. Lo fa sapere la ... ansa.it Approvato il 20mo pacchetto di sanzioni alla Russia e il prestito da 90 miliardi all'UcrainaIl Coreper - il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue - ha approvato il 20esimo pacchetto sanzioni alla Russia, bloccato sinora dal veto dell'Ungheria. Ora il provvedimento sarà ... ansa.it Il Parlamento britannico ha approvato in via definitiva il Tobacco and Vapes Bill, che vieta la vendita di tabacco ai nati dal 1° gennaio 2009 e prevede anche nuove restrizioni su sigarette elettroniche e spazi smoke free. Il testo ora attende il Royal Assent per di - facebook.com facebook La Camera ha approvato l’emendamento che supera l’impugnativa tecnica sul DURC. Un risultato significativo per i balneari colpiti dal ciclone Harry. Con questo intervento assicuriamo un quadro normativo chiaro e privo di ostacoli per gli adempimenti delle i x.com