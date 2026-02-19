Processo ai social | la causa a Meta sta spiegando perché fatichiamo a staccarci dallo schermo

A Los Angeles, Mark Zuckerberg, CEO di Meta, affronta un processo che mette in discussione il ruolo delle piattaforme social nella dipendenza dei giovani. La causa sostiene che i social di Meta sono stati progettati per catturare l’attenzione e rendere difficile smettere di usarli. Zuckerberg ha ammesso che i sistemi di verifica dell’età presentano problemi, ma ha negato che l’obiettivo fosse creare dipendenza. La discussione si concentra anche su come le piattaforme influenzino il comportamento dei più giovani e sulla responsabilità delle aziende.

Nel tribunale di Los Angeles, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha respinto le accuse di aver progettato i social per creare dipendenza tra i più giovani, riconoscendo però le lacune dei sistemi di verifica dell’età. L'esito del processo potrebbe contribuire a rivoluzionare le regole e sugli algoritmi che governano le piattaforme.🔗 Leggi su Fanpage.it L’AI esce dallo schermo e mette i piedi per terra. Siamo pronti?L’intelligenza artificiale generativa sta diventando parte della nostra quotidianità, passando dal virtuale alla realtà concreta. Meta sotto processo, l’azienda accusata di sfruttamento sessuale sui social: i dettagliMeta dovrà affrontare un procedimento legale dopo che è stata accusata di non aver tutelato i minori dallo sfruttamento sessuale sui social. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Processo ai social, Zuckerberg in aula si scusa per il filtro under 13 di Instagram che non ha funzionato; Processo ai social, Instagram respinge le accuse di dipendenza; Usa, Zuckerberg in aula si scusa per il filtro Instagram under 13 che non ha funzionato; Processo a Instagram, la parola alla difesa: I social non creano dipendenza più di una serie tv. Processo ai social, Mr. Facebook davanti ai giudici di Los Angeles: così una ventenne sfida Big TechIl ceo di Meta dovrà rispondere all’accusa per la quale le sue piattaforme creano dipendenza fra i giovani, danneggiando la loro salute mentale. Anche YouTube ... repubblica.it Negli Stati Uniti al via il processo ai social che può cambiare la storia: Zuckerberg sul banco degli imputatiÈ iniziato a Los Angeles un processo senza precedenti che vede Meta e YouTube accusati di aver progettato le proprie piattaforme per creare dipendenza nei minori. Per la prima volta nella storia, il C ... innovazione.tiscali.it Una 20enne porta Zuckerberg in tribunale, "i social ci rovinano". A Los Angeles il processo che potrebbe creare il precedente https://gazzettadelsud.it/p=2173615 facebook Zuckerberg testimone nel processo su minori e dipendenza da social: «Se il Cda mi licenzia, ne creo un altro» x.com