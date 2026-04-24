Dalle strade di Scampia ai Nastri d’Argento | trionfo per Rukeli

Il corto animato Rukeli ha vinto il premio come miglior corto ai Nastri d’Argento 2026. Il progetto è stato realizzato nei laboratori sociali dell’ITI Galileo Ferraris di Scampia. La premiazione si è svolta quest’anno, portando riconoscimenti a un lavoro nato in un contesto di inclusione sociale. La vittoria segna un passo importante per un’opera realizzata da studenti e giovani della zona.

? Cosa sapere Il corto animato Rukeli vince il premio miglior corto ai Nastri d'Argento 2026.. Il progetto nasce nei laboratori sociali dell'ITI Galileo Ferraris di Scampia.. Il corto animato Rukeli ha conquistato il premio come miglior corto d’animazione ai Nastri d’Argento 2026, segnando un traguardo storico per una produzione nata nei laboratori sociali di Scampia tra ragazzi rom e napoletani. Il riconoscimento nazionale premia un percorso iniziato lontano dai grandi studi cinematografici, radicato nel lavoro dell'associazione chi rom e.chi no, che da oltre vent'anni opera sul territorio per abbattere le barriere della marginalità. Dalle strade di Scampia al prestigio dei Nastri d’Argento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle strade di Scampia ai Nastri d’Argento: trionfo per Rukeli Notizie correlate Rukeli vince ai Nastri d’Argento 2026: il corto nato a Scampia segna l’animazione italianaDalla periferia nord di Napoli a uno dei riconoscimenti più importanti del cinema italiano. Rukeli nella cinquina dei Nastri d’Argento 2026: da Scampia un corto d'animazione che emozionaC’è un passaggio che racconta meglio di altri cosa sia davvero Rukeli: una sala piena a Scampia, ragazzi rom e napoletani sono seduti, uno accanto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, in corteo contro lo sgombero del Gridas; La Rivoluzione Queer nella provincia di Napoli. Le serate all’Ekklesia di Torre del Greco; Scampia e Casalesi stanno cercando di entrare nel mercato della droga del Parco Verde di Caivano; Vuoto di potere al Parco Verde, la stesa dei clan di Scampia per l’egemonia. Scampia, sprint edilizia. Entro luglio 170 alloggi: «Qui la svolta possibile»Cento giorni - forse qualcuno in più - e per 170 famiglie che abitavano nelle Vele di Scampia inizierà a concretizzarsi una nuova vita, più confortevole e in quartiere dove ... ilmattino.it Scampia, Manfredi annuncia: «In estate pronti i primi 163 alloggi per gli abitanti delle Vele»Il countdown per la storica trasformazione di Scampia segna una tappa fondamentale. Entro l'estate, i primi 163 alloggi destinati ai residenti delle Vele ... cronachedellacampania.it Saranno completati entro l'estate i primi 170 appartamenti degli edifici che prendono il posto delle Vele di Scampia. Lo annuncia su Instagram il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha effettuato un sopralluogo al cantiere dove è in corso la realizzazione - facebook.com facebook