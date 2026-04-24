Dalle mani dei bambini nasce una foresta in miniatura col metodo giapponese 600 piante cresceranno rapidamente

A San Vittore, un'area di circa 200 metri quadrati si sta trasformando grazie all'impegno dei bambini, che stanno creando una foresta in miniatura utilizzando un metodo giapponese. Circa 600 piante stanno crescendo rapidamente, formando una struttura circolare che si sviluppa all’interno dello spazio. Questa iniziativa coinvolge i più giovani nel processo di piantumazione e crescita delle piante, con l’obiettivo di realizzare una foresta compatta e dinamica.

Una foresta circolare in miniatura, di circa 200 metri quadri, densa e a crescita rapida, sta nascendo dalle mani dei bambini a San Vittore. Il progetto, accolto da una giornata di sole, è stato svelato nella mattinata di venerdì con i piccoli alunni all'opera per le operazioni di piantumazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Il bosco urbano dei bambini, in arrivo 1.600 piante

Leggi anche: "Faremo Foresta", i nuovi alberi. Sostituite piante e siepi secche

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Catasta e Coccole Books, le storie del Pollino nelle mani dei bambini; Mani Bocca Piedi: cause, come inizia e cosa fare; Maiori, nasce Le mani dei Bambini: laboratorio creativo al Circolo ANSPI San Pietro; TapTino: L’attenzione è nelle tue mani!.

Castelsardo, una tela per la pace dalle mani dei bambiniUna tela realizzata con le loro mani per gridare alla pace. Protagonisti i bambini del Centro Giochi Nemo di Castelsardo che hanno dato testimonianza del fatto che il seme della pace deve germogliare ... unionesarda.it

Non è solo aria buona: ecco perché far sporcare le mani di terra ai bambini fa benePiù natura, più cura: orti e giardini sensoriali aiutano bambini in cura, riducono ansia e favoriscono motricità, emozioni e autonomia. nostrofiglio.it

Mezzi pubblici piemontesi in mani estere È già così con Longitude Holding partecipata dalla spagnola Renfe, che gestisce alcune tratte di treni. La francese Sncf pronta a operare sull’Alta Velocità tra Torino e Venezia facebook

Giù le mani dal glorioso corpo degli Alpini! Dalla parte delle PENNE NERE! x.com