In una zona della città si sta realizzando un nuovo bosco urbano dedicato ai bambini, con l’obiettivo di creare uno spazio verde per le future generazioni. L’intervento di forestazione, iniziato in via Oreno, prevede la piantumazione di circa 1.600 alberi. Questa operazione mira a sviluppare un’area naturale all’interno del contesto urbano, favorendo la presenza di un ambiente più verde e accessibile alle famiglie.

Nasce in città un nuovo bosco urbano dedicato alle nuove generazioni. In via Oreno è partito un intervento di forestazione che porterà alla messa a dimora di circa 1.600 tra alberi e arbusti su un’area di 6.300 metri, oggi a destinazione agricola, praticamente, spoglia. Il progetto sarà completato entro marzo 2027. L’iniziativa guarda al futuro ed è dedicata ai bambini nati o adottati in città e, di fatto, prosegue il percorso avviato nel 2019 con il primo ’bosco dei nuovi nati’. "Una scelta dal forte valore ambientale e sociale – spiega il sindaco Mauro Capitanio – che punta a rafforzare il legame tra comunità, territorio e sostenibilità, accompagnando la crescita delle nuove generazioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il bosco urbano dei bambini, in arrivo 1.600 piante

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