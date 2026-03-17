Faremo Foresta i nuovi alberi Sostituite piante e siepi secche

A Carmignano sono iniziati i lavori di sostituzione di piante malate e secche, coinvolgendo circa il 10% degli alberi del progetto “Faremo Foresta” finanziato anche dalla Regione Toscana. Le operazioni riguardano piante e siepi che hanno subito deterioramenti, con l’obiettivo di rinnovare le aree verdi della zona. Gli interventi sono stati avviati per garantire il mantenimento del patrimonio arboreo locale.

Piante malate e seccate, a Carmignano è iniziata la sostituzione. L’intervento riguarda circa il 10% degli alberi piantati nell’ambito del progetto “ Faremo Foresta “ finanziato in parte dalla Regione Toscana. "Il dato del 10% è in linea – spiegano all’ufficio ambiente del Comune – con il normale tasso di attecchimento. Il patrimonio arboreo è stato incrementato con circa 3.000 esemplari, tra alberi, arbusti e siepi, in undici zone del territorio comunale, con particolare riguardo alle aree industriali". L’intervento prevede di sostituire gli alberi che non hanno attecchito con altri, in modo da mantenerne costante il numero ed è senza aggravio di spesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Faremo Foresta", i nuovi alberi. Sostituite piante e siepi secche Articoli correlati Rivoluzione verde in viale Ennio : "Nuovi alberi e piante in primavera"Dopo una lunga attesa e mesi di confronto, finalmente si sblocca il progetto per il verde in viale Ennio. Leggi anche: Pini pericolosi in via Virgilio, via alla rimozione. Le 47 piante saranno sostituite dai ginkgo biloba