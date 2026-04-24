Dall’avvocato al martire | la storia del prete che non tradì la fede

Il 24 aprile 1622 un sacerdote fu ucciso a Seewis a causa delle sue convinzioni religiose. La Chiesa lo riconobbe come protomartire della Propaganda Fide e lo canonizzò nel 1746. La vicenda riguarda un uomo che, difendendo la propria fede, perse la vita e divenne simbolo di testimonianza religiosa. La sua storia è legata a un episodio drammatico che si svolse nel XVII secolo e che ha lasciato un segno nella memoria collettiva.

? Cosa sapere Il sacerdote Fedele fu ucciso a Seewis il 24 aprile 1622 per la sua fede.. La Chiesa lo ha canonizzato nel 1746 come protomartire della Propaganda Fide.. Il 24 aprile 1622, nella località di Seewis im Prättigau, il sacerdote Fedele morì per mano degli aggressori dopo aver rifiutato di abiurare la propria fede in un clima di violente tensioni confessionali. La vicenda del cappuccino nato a Sigmaringen nel 1577 rappresenta una testimonianza di fermezza che affonda le radici in un percorso iniziato lontano dai campi di battaglia, tra i banchi di studio di Friburgo. Prima di indossare l’abito dei Frati Minori Cappuccini, l’uomo aveva infatti percorso le carriere della filosofia e della giurisprudenza, distinguendosi nel foro per una condotta caratterizzata da una rettitudine fuori dal comune.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’avvocato al martire: la storia del prete che non tradì la fede Notizie correlate Tifare Toro ? La storia del tifoso United che cambia fedeUn tifoso inglese molto seguito sui social ha promesso di non tagliarsi i capelli finché il Manchester United non conquisterà cinque vittorie... Leggi anche: «Non posso più vivere diviso in due. Voglio vivere un amore che non sia in contrasto con la mia fede», la storia di Don Giovanni che ha rinunciato al sacerdozio Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Don Mario Rossetto lascia Noventa, se ne va il parroco delle campane silenziate per la protesta degli albergatori; San Fedele da Sigmaringen, cappuccino, sacerdote e martire; San Fedele di Sigmaringen sacerdote e martire 1577-1622 – 24 aprile. San Fedele di Sigmaringen, sacerdote e martire (1577-1622) – 24 aprileCappuccino tedesco, già avvocato, missionario nei Grigioni: ucciso a Seewis il 24 aprile 1622. Beatificato 1729, canonizzato 1746. msn.com HERDONIA LAB: Dal 11 al 15 maggio il laboratorio promosso dall’Università di Foggia: studenti e ricercatori al lavoro sul sito di Herdonia tra memoria, paesaggio e futuro - facebook.com facebook #Giroud a @MilanNewsit : “Sono rimasto molto deluso dall’addio di #Maldini al #Milan. Forse un giorno Paolo tornerà. Lavorare con uno come lui ci aiutava molto, per quello che rappresenta per il Milan e per il calcio italiano. Un mio ritorno da dirigente x.com