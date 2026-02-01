Non posso più vivere diviso in due Voglio vivere un amore che non sia in contrasto con la mia fede la storia di Don Giovanni che ha rinunciato al sacerdozio

Don Giovanni ha deciso di lasciare il sacerdozio. Dopo anni di confronto interiore, ha scelto di vivere un amore che non sia in contrasto con la sua fede. La sua storia, insieme a quella di un altro ex sacerdote del Trevigiano e di un sacerdote che ha partecipato al terremoto de L'Aquila, riaccende il dibattito sui percorsi di chi lascia il ministero religioso. La decisione di Don Giovanni suscita molte domande e riflessioni sulla libertà di scelta e sui conflitti interiori di chi ha dedicato la vita alla chiesa.

«Non posso più vivere diviso in due». Due percorsi di fede importanti, due figure di riferimento nelle loro comunità e una scelta di vita che a un certo punto si incrina. Non è l'amore di Dio, sono le regole della Chiesa. Non si tratta di scelte imponderate, ma di un percorso maturato nel tempo. I due sacerdoti, ora cinquantenni, hanno chiesto di essere sciolti dai voti per iniziare una vita senza infingimenti e ipocrisia. Dopo la vicenda di don Alberto Ravagnani, 32 anni, tra i volti emergenti della chiesa “social”, anche don Giovanni Gatto, 51 anni originario di Montebelluna, tra i parroci simbolo nel terremoto dell'Aquila e don Daniele Fregonese, 51, della diocesi di Spresiano, lasciano l'abito talare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

