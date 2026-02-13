Tifare Toro ? La storia del tifoso United che cambia fede

Un tifoso inglese ha annunciato che si taglierà i capelli solo quando il Manchester United otterrà cinque vittorie di fila, una promessa nata dalla sua grande passione per la squadra. La sua sfida ha catturato l’attenzione di molti sui social, dove si mostra con la chioma lunga e spettinata, simbolo della sua fedeltà. La decisione nasce dalla delusione per alcune recenti sconfitte e dalla speranza di vedere presto i Red Devils trionfare di nuovo. Questo gesto dimostra quanto il calcio possa influenzare le emozioni e le scelte di un tifoso.

Un tifoso inglese molto seguito sui social ha promesso di non tagliarsi i capelli finché il Manchester United non conquisterà cinque vittorie consecutive. L'impegno, noto tra i follower come The United Strand, è diventato un fenomeno online, attirando l'attenzione di una community globale. La situazione ha tenuto banco tra i sostenitori, offrendo un esempio curioso di come una provocazione possa intrecciare sport, social media e curiosità popolare. La sfida personale è partita con l'idea di proseguire l'acconciatura finché la squadra non avrebbe centrato la quinta vittoria di fila. Dopo una serie iniziale positiva, però, è arrivato un pareggio per 1-1 contro il West Ham, che ha interrotto temporaneamente la sequenza e ha rimandato l'eventuale taglio.

Alla fine del match tra Manchester United e West Ham, uno dei tifosi dello United si è fatto notare per aver chiesto di potersi tagliare i capelli, ma la richiesta è stata immediatamente respinta dallo staff del pub United Strand.

Frank Ilett, tifoso del Manchester United, ha deciso di non tagliarsi i capelli fino a quando la sua squadra non conquisterà cinque vittorie di fila, una sfida che ha attirato l’attenzione anche tra i tifosi del Torino.

