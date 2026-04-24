Dall’Argentina a Roma per studiare il modello Lazio | i giganti dell’industria sudamericana in visita all’ITS Digital

Da Argentina a Roma, studenti e rappresentanti dell’industria sudamericana visitano l’ITS Digital per approfondire il “modello Lazio”. Dopo aver incontrato realtà cinesi e sudafricane, l’istituto accoglie ora delegazioni provenienti dall’America del Sud. La visita si inserisce in un percorso di confronto internazionale nel settore della formazione tecnica. L’obiettivo è condividere esperienze e metodologie tra diverse realtà educative e industriali.

Il futuro della formazione tecnica parla sempre più spagnolo, ma il cuore batte a Roma. Dopo i confronti con Cina e Sudafrica, l'ITS Academy Lazio Digital apre le porte all’Argentina. Una delegazione di altissimo profilo, guidata dai vertici dell'Unión Industrial Argentina (UIA) —.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Dall’industria alla casa, SENEC amplia il modello dell’energia integrataL’energia è diventata una delle principali leve di competitività per il tessuto produttivo. Padova, gemellaggio tra Caritas: delegazione ucraina in visita per studiare il modello del volontariatoLa delegazione ucraina ha incontrato il vescovo Claudio Cipolla e ha visitato diverse realtà operative del territorio, tra cui le Cucine economiche... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Festa Argentina: cibo, tango e musica argentina; Sito Istituzionale | Prima del temporale, al Teatro Argentina; Roma, Teatro Argentina: Le False Confidenze; Dall'Argentina a Oschiri alla ricerca dei propri avi. Roma, dall'Argentina: il Boca Juniors non molla e prepara l'affondo per DybalaIl tempo scorre e le certezze, al momento, sono poche. In casa Roma il dossier legato al futuro di Paulo Dybala resta uno dei più delicati: il contratto del numero 21 scade a giugno e la decisione ... tuttomercatoweb.com Sernaglia della Battaglia | Dall’Argentina per cercare le proprie radici: la nipote dell’alpino emigrato incontra le Penne nere facebook Diogo #Leite costa troppo, tanti problemi nella trattativa. E dall’Argentina arriva un altro nome x.com