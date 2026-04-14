Un'azienda specializzata nel settore energetico ha ampliato il suo modello di soluzioni integrate, passando dall’ambito industriale a quello residenziale. La nuova strategia mira a offrire sistemi energetici più completi e efficienti, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’uso di tecnologie avanzate. L’obiettivo è soddisfare le esigenze di clienti differenti, garantendo una gestione più efficace dell’energia sia in ambito produttivo che domestico.

L’energia è diventata una delle principali leve di competitività per il tessuto produttivo. La volatilità dei prezzi, la crescente attenzione ai parametri ESG e la necessità di rafforzare la resilienza operativa stanno spingendo un numero sempre maggiore di aziende a investire in soluzioni capaci di ridurre la dipendenza dalla rete e rendere più prevedibili i costi nel medio-lungo periodo. In questo scenario, il fotovoltaico si conferma una delle risposte più efficaci, grazie alla capacità di coniugare risparmio, sostenibilità e maggiore autonomia energetica. È proprio a partire da queste esigenze che si sviluppa il modello SENEC, realtà fondata nel 2009 a Lipsia, in Germania, e oggi parte del Gruppo EnBW (Energie Baden-Württemberg AG), tra i principali operatori energetici europei.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Dall’industria alla casa, SENEC amplia il modello dell’energia integrata

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