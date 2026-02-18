Padova gemellaggio tra Caritas | delegazione ucraina in visita per studiare il modello del volontariato

Una delegazione della Caritas di Ivano-Frankivsk ha visitato Padova per osservare da vicino il modello di volontariato locale. La visita, durata alcuni giorni, ha permesso ai volontari ucraini di confrontarsi con le attività svolte dalla Caritas padovana, specialmente nell’assistenza ai migranti. Durante i incontri, i rappresentanti ucraini hanno approfondito le modalità di coinvolgimento della comunità e le iniziative di supporto sociale. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra le due realtà e condividere pratiche efficaci. La visita si è conclusa con un pranzo tra i volontari.

La delegazione ucraina ha incontrato il vescovo Claudio Cipolla e ha visitato diverse realtà operative del territorio, tra cui le Cucine economiche popolari, il Poliambulatorio Caritas e vari centri di ascolto vicariali PadovaOggi è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. «Non è pace se non è giusta. Da tre anni in angoscia per le nostre famiglie a Odessa e Mikolayv» Report e il caso dell'allevamento Menesello. Il Sindaco chiama gli ispettori, insorgono i comitati .🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Un ponte di solidarietà tra Rimini e l’Ucraina: la settimana del gemellaggio CaritasLa settimana del gemellaggio tra Caritas di Rimini e Volyn ha rafforzato i legami di solidarietà tra Italia e Ucraina.

Sanità, a Ferrara una delegazione italo-brasiliana per studiare il modello sanitario localeUna delegazione italo-brasiliana visita Ferrara per approfondire il modello sanitario locale, spinta dalla volontà di scoprire come l’Ausl gestisce i servizi e le strutture.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.