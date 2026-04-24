Dall’alzabandiera alla messa fino agli interventi delle autorità | il programma del 25 aprile

Il 25 aprile si celebra l’81esimo anniversario della Liberazione, con un calendario di eventi che coinvolge tutta la città. La giornata prevede l’alzabandiera, una messa e gli interventi delle autorità locali. Questa ricorrenza rappresenta un momento di commemorazione nazionale e viene osservata con diverse iniziative pubbliche in tutta Italia. A Ferrara, come in altre città, si svolgono manifestazioni ufficiali e cerimonie pubbliche per ricordare questa data storica.

Festa della Liberazione, con il consueto programma. Sabato 25 ricorre, infatti, l’81esimo anniversario della liberazione e anche Ferrara, come tutta Italia, celebra la ricorrenza con una giornata speciale. Dalle 10 alle 19, sul muretto del Castello estense (lato corso Martiri della Libertà).🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il programma delle iniziative del 25 Aprile a Monza Leggi anche: Dall’erosione costiera alla valorizzazione del patrimonio: Fondi programma gli interventi 2026 Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Dall’alzabandiera alla messa, fino agli interventi delle autorità: il programma del 25 aprile; Fossano celebra il 25 Aprile con la Filarmonica Arrigo Boito; Liberazione, il programma del 25 aprile a Monza: messa, corteo, mostre fotografiche; 97ª Adunata degli Alpini. HERDONIA LAB: Dal 11 al 15 maggio il laboratorio promosso dall’Università di Foggia: studenti e ricercatori al lavoro sul sito di Herdonia tra memoria, paesaggio e futuro - facebook.com facebook #Giroud a @MilanNewsit : “Sono rimasto molto deluso dall’addio di #Maldini al #Milan. Forse un giorno Paolo tornerà. Lavorare con uno come lui ci aiutava molto, per quello che rappresenta per il Milan e per il calcio italiano. Un mio ritorno da dirigente x.com